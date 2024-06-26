Patnos'ta fırtına caminin çatısını uçurdu; o anlar kamerada

AĞRI'nın Patnos ilçesinde etkili olan fırtınada bir caminin çatısı uçtu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patnos ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 100 kilometreye fırtına nedeniyle Alpaslan Mahallesi'ndeki Aziz Ağa Camisinin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri caminin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi.

Öte yandan fırtınada uçak çatı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.