Patnos'taki arazi yangını 8 saatte söndürüldü

AĞRI’nın Patnos ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Patnos ilçesine bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait arazilerin birleştiği bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Patnos, Tutak ve Hamur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte yangın söndürme çalışmalarına jandarma, AFAD ve vatandaşlar da destek verdi. Kuru otlarla kaplı arazide hızla yayılan ve 3 köyü tehdit eden yangın ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.