Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Patnos'taki arazi yangını 8 saatte söndürüldü

        AĞRI'nın Patnos ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:06 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patnos'taki arazi yangını 8 saatte söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI’nın Patnos ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Patnos ilçesine bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait arazilerin birleştiği bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Patnos, Tutak ve Hamur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte yangın söndürme çalışmalarına jandarma, AFAD ve vatandaşlar da destek verdi. Kuru otlarla kaplı arazide hızla yayılan ve 3 köyü tehdit eden yangın ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Olay yerinde incelemede bulunan Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yangını söndürme çalışmaları için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Yangının köy evlerine ulaşmadan kontrol altına alındığını ifade eden Taşkın, "Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Alevler köy evlerine ulaşmadan söndürüldü. Rabbim bizi bu tür afetlerden korusun” dedi.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği

        Benzer Haberler

        Tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden paraşütle indi
        Tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden paraşütle indi
        Ağrı'da otomobilde 3 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da otomobilde 3 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da toprağa verildi
        Ağrı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle rekor atlayış
        Ağrı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle rekor atlayış
        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri çocuklarla piknikte bir araya geldi
        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri çocuklarla piknikte bir araya geldi
        Ağrı'da tırın dorsesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da tırın dorsesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı