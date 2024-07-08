Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da sağanak; yollar göle döndü

        AĞRI'nınPatnos ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:03 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da sağanak; yollar göle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'nınPatnos ilçesinde sağanak etkili oldu. Yolların suyla dolduğu ilçede trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Patnos'ta öğleden sonra sağanak etkili oldu. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde sokak ve caddeler yağmur suları ile doldu. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sağanak nedeniyle Patnos-Van kara yolundaki trafik de aksadı. Karayolları ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Sel suları yolu yıktı!
        Sel suları yolu yıktı!
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da mutfak tüpünün patlaması sonucu evde çıkan yangında 3 kişi yaraland...
        Ağrı'da mutfak tüpünün patlaması sonucu evde çıkan yangında 3 kişi yaraland...
        Ağrı'da yaylada yıldırım isabet eden çoban hastaneye kaldırıldı
        Ağrı'da yaylada yıldırım isabet eden çoban hastaneye kaldırıldı
        Ağrı'da rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü
        Ağrı'da rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü
        Ağrı'da taziyeevinde çıkan yangın söndürüldü
        Ağrı'da taziyeevinde çıkan yangın söndürüldü
        Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Ağrı'da kurulu tesiste günlük 20 ton süt kaşar peynirine dönüşüyor
        Ağrı'da kurulu tesiste günlük 20 ton süt kaşar peynirine dönüşüyor