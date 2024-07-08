Ağrı'da sağanak; yollar göle döndü

Patnos'ta öğleden sonra sağanak etkili oldu. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde sokak ve caddeler yağmur suları ile doldu. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sağanak nedeniyle Patnos-Van kara yolundaki trafik de aksadı. Karayolları ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

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