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        Ağrı'da çobanı yıldırım çarptı, sel suları otomobili sürükledi

        AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaralanırken, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış sele dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 22:55 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:00
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        Ağrı'da çobanı yıldırım çarptı, sel suları otomobili sürükledi
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        AĞRI’nın Eleşkirt ilçesinde bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaralanırken, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış sele dönüştü. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel suları ekili arazilere zarar verdi.

        Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Yayladüzü Beldesi kırsalına art arda yıldırım düştü. Saat 16.00 sıralarında Yayladüzü beldesine ait yaylada hayvan otlatan Muhammed Kasacı (18), yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine yaylaya giden sağlık ekipleri, yaralı çobanı ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        SEL SULARI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

        Eleşkirt ilçesinde etkili olan yağmur suları ise sele dönüştü. İlçeye bağlı Akyumak köyünde sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi. Sel sularının sürüklediği bir otomobilde hasar oluştu. Köyde 4 araç ve 4 ev da hasar oluştu.

        Sağanak yağış Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde de zarara yol açtı. Yağışın sebep olduğu sel suları ekili arazilere zarar verdi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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