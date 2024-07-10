Ağrı Valisi Koç'tan sel bölgesinde inceleme

AĞRI Valisi Mustafa Koç, sağanak sonrası selin vurduğu Eleşkirt’in köylerinde incelemede bulundu. İl Özel İdaresi, sel felaketinin yıktığı köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Ağrı’da dün öğleden sonra başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel suları Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde büyük hasara yol açtı. Sel suları bir otomobili sürüklerken, bazı ev ve tandırlıklarda hasara yol açtı. Yağış sebebiyle Ağrı merkeze bağlı Dumanlı, Beşbulak, Sabuncu, Mollaosman, Mollaali, Aşağı Pamuktaş. Yukan Pamuktaş Özveren ve Akçay grup köy yolunda menfez ve köprüler zarar gördü. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, onarım çalışmasına başladı.

HASAR TESPİTİ Ağrı İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde yağış sonrası 8 ahır, 3 ev, 6 tandırlık, 2 araç, 1 kamyonet, 1 motosiklet, 1 biçer ve tarım aletlerinin zarar gördüğü belirlendi. VALİ KOÇ, KÖYLERDE İNCELEMEDE BULUNDU Ağrı Valisi Mustafa Koç, sel sularının zarar verdiği Eleşkirt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde incelemede bulundu. Vali Koç, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Geçmiş olsun dileklerin ileten Vali Koç, zarar gören yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.