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        Ağrı Valisi Koç'tan sel bölgesinde inceleme

        AĞRI Valisi Mustafa Koç, sağanak sonrası selin vurduğu Eleşkirt'in köylerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:25 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:30
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        Ağrı Valisi Koç'tan sel bölgesinde inceleme
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        AĞRI Valisi Mustafa Koç, sağanak sonrası selin vurduğu Eleşkirt’in köylerinde incelemede bulundu. İl Özel İdaresi, sel felaketinin yıktığı köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

        Ağrı’da dün öğleden sonra başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel suları Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde büyük hasara yol açtı. Sel suları bir otomobili sürüklerken, bazı ev ve tandırlıklarda hasara yol açtı. Yağış sebebiyle Ağrı merkeze bağlı Dumanlı, Beşbulak, Sabuncu, Mollaosman, Mollaali, Aşağı Pamuktaş. Yukan Pamuktaş Özveren ve Akçay grup köy yolunda menfez ve köprüler zarar gördü. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, onarım çalışmasına başladı. 

        HASAR TESPİTİ

        Ağrı İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde yağış sonrası 8 ahır, 3 ev, 6 tandırlık, 2 araç, 1 kamyonet, 1 motosiklet, 1 biçer ve tarım aletlerinin zarar gördüğü belirlendi.

        VALİ KOÇ, KÖYLERDE İNCELEMEDE BULUNDU

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, sel sularının zarar verdiği Eleşkirt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde incelemede bulundu. Vali Koç, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Geçmiş olsun dileklerin ileten Vali Koç, zarar gören yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. 

        Vali Mustafa Koç'un Akyumak köyüne yaptığı incelemeye Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Ağrı İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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