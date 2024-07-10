Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da selde mahsur kalan köylüler iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı

        SEL felaketinin yaşandığı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresine ait iş makinesi kepçesiyle kurtardılar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da selde mahsur kalan köylüler iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEL felaketinin yaşandığı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresine ait iş makinesi kepçesiyle kurtardılar.

        Eleşkirt ilçesinde 9 Temmuz günü öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası sel felaketi yaşandı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünün ortasından geçen derenin debisinin yükselmesiyle oluşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar verdi. Derenin taşması sonucunu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekip şefi Sinan Yıldız ile iş makinesi operatörü derenin diğer tarafında mahsur kalan vatandaşları iş makinesi kepçesiyle kurtardı.

        Sinan Yıldız, “Sel ihbarını aldığımız gibi hızlı bir şekilde ilçemize yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyüne ulaştık. Önceliğimizi vatandaşımızın güvenliği sağlamak olarak belirledik. Bazı yerlerde vatandaşlarımızın mahsur kaldıklarını gördük. Müdahale edip vatandaşları o anki imkânlarımızla araçlarımızla güvenli yerlere taşıdık” dedi.

        Bu arada İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri Akyumak köyünde sel felaketi sonrasında hasar gören yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Ağrı Valisi Koç, selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu
        Ağrı Valisi Koç, selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu
        Ağrı Valisi Koç'tan sel bölgesinde inceleme
        Ağrı Valisi Koç'tan sel bölgesinde inceleme
        Ağrı'da araç çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi tedaviye alındı
        Ağrı'da araç çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi tedaviye alındı
        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, şehitliği ziyaret etti
        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, şehitliği ziyaret etti
        Ağrı'da reklam tabelasına ve duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yar...
        Ağrı'da reklam tabelasına ve duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yar...
        Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi
        Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi