Ağrı'da selde mahsur kalan köylüler iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı

SEL felaketinin yaşandığı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresine ait iş makinesi kepçesiyle kurtardılar.

Eleşkirt ilçesinde 9 Temmuz günü öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası sel felaketi yaşandı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünün ortasından geçen derenin debisinin yükselmesiyle oluşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar verdi. Derenin taşması sonucunu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekip şefi Sinan Yıldız ile iş makinesi operatörü derenin diğer tarafında mahsur kalan vatandaşları iş makinesi kepçesiyle kurtardı.