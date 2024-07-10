Ağrı'da selde mahsur kalan köylüler iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı
SEL felaketinin yaşandığı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresine ait iş makinesi kepçesiyle kurtardılar.
SEL felaketinin yaşandığı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresine ait iş makinesi kepçesiyle kurtardılar.
Eleşkirt ilçesinde 9 Temmuz günü öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası sel felaketi yaşandı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünün ortasından geçen derenin debisinin yükselmesiyle oluşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar verdi. Derenin taşması sonucunu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekip şefi Sinan Yıldız ile iş makinesi operatörü derenin diğer tarafında mahsur kalan vatandaşları iş makinesi kepçesiyle kurtardı.
Sinan Yıldız, “Sel ihbarını aldığımız gibi hızlı bir şekilde ilçemize yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyüne ulaştık. Önceliğimizi vatandaşımızın güvenliği sağlamak olarak belirledik. Bazı yerlerde vatandaşlarımızın mahsur kaldıklarını gördük. Müdahale edip vatandaşları o anki imkânlarımızla araçlarımızla güvenli yerlere taşıdık” dedi.
Bu arada İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri Akyumak köyünde sel felaketi sonrasında hasar gören yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.
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