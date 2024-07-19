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        42 yıl sonra aynı pozu verdiler

        AĞRI'da Eğitim Yüksekokulu'ndan 1982 yılında mezun olurken fotoğraf çekilen Mahmut Söylemez, Hasan Duran ve Zafer Gündoğdu, 42 yıl sonraki buluşmalarında aynı pozu vermek için objektif karşısına geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:35
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        42 yıl sonra aynı pozu verdiler
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        AĞRI'da Eğitim Yüksekokulu'ndan 1982 yılında mezun olurken fotoğraf çekilen Mahmut Söylemez, Hasan Duran ve Zafer Gündoğdu, 42 yıl sonraki buluşmalarında aynı pozu vermek için objektif karşısına geçti. Aysel ve Necati Abalı çifti de o dönem iki arkadaş olarak çektirdikleri fotoğraf için bu kez emekli öğretmenler olarak poz verdi.

        Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak uzun yıllar eğitim veren Ağrı Eğitim Yüksekokulu, 2007 yılında kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne bağlanıp, Eğitim Fakültesi’ne dönüştürüldü. Yüksekokuldan 1982 yılında mezun olan 55 kişi, 42 yıl sonra bir araya gelerek fakülteyi ziyaret etti. Mezunları, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel, Prof. Dr. Serkan Kapucu ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Haşıloğlu misafir etti. Şimdilerde Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından kullanılan öğrenim gördükleri binayı gezen mezunlar, duygusal anlar yaşadı, 42 yıl önceye dönüp, eski günleri yad etti.

        AYNI POZU VERDİLER

        Ağrı Eğitim Yüksekokulu'ndan 42 yıl önce mezun olurken fotoğraf çekilen Mahmut Söylemez, Hasan Duran, Zafer Gündoğdu ile Aysel ve Necati Abalı, aynı poz için objektif karşısına geçti. Ağrı'da okul müdürü olan Mahmut Söylemez, Ankara'da sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Hasan Duran ile Aydın'dan gelen emekli öğretmen Zafer Gündoğdu fotoğraf çekildi.

        42 yıl önce iki arkadaş olarak poz veren Aysel ve Necati Abalı da bu kez çift olarak objektifin karşısına geçti. Manisa'dan gelen Aysel ve Necati Abalı, 42 yıl sonra okulda olmanın heyecanını yaşadıklarını, mezun iki öğrenci olarak verdikleri pozu, bu kez emekli öğretmenler olarak tekrarladıklarını ifade etti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ise yılları aşan bağlarıyla yeniden buluşan ve eski anılarını canlandıran katılımcılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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