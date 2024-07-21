Ağrı Dağı'nda kaybolan 1'i kadın 2 dağcı aranıyor
AĞRIDağı'na tırmanıp, inişte kaybolan 1'i kadın 2 dağcıyı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
AĞRIDağı'na tırmanıp, inişte kaybolan 1'i kadın 2 dağcıyı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 2 ayrı dağcı grubu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandı. Perşembe günü tırmanışa başlayan gruplar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı. İnişe geçen dağcı gruptan 1'i kadın 2 dağcı kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti. Bu arada Ağrı Dağı'nda arama yapan ekipler, gelen ihbar sonrası 4 bin 400 metrede ayağı kırılan dağcıya müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan dağcı, Ağrı Dağı'ndan indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.