Ağrı Dağı'nda kaybolan 1'i kadın 2 dağcı, buzul platosunda donmuş halde bulundu
AĞRI Dağı'nın zirvesine tırmandıktan sonra kaybolan 1'i kadın 2 dağcı, 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey rotasında donmuş halde bulundu.
AĞRI Dağı’nın zirvesine tırmandıktan sonra kaybolan 1'i kadın 2 dağcı, 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey rotasında donmuş halde bulundu. Ekipler, cenazelerin indirilmesi için çalışma başlattı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen dağcı grubu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandı. Perşembe günü tırmanışa başlayan dağcılar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı. İnişe geçen dağcı gruptan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, dağcıları aradı.
Gece hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle kamp yapan arama ekipleri, sabah 07.30 sıralarında çalışmalara yeniden başlattı. Ağrı Dağı'nın 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey tarafına geçen yerli rehberler, her 2 dağcıyı da donmuş halde buldu. Kuzey rotasında 4 bin 800 metre rakımda bulunan dağcıların cenazelerin indirilmesi için çalışma başlatıldı.
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