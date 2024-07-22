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        Ağrı Dağı'nda kaybolan 1'i kadın 2 dağcı, buzul platosunda donmuş halde bulundu (2)

        ARAYIPYARDIM İSTEMİŞAğrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan ancak rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:55
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        Ağrı Dağı'nda kaybolan 1'i kadın 2 dağcı, buzul platosunda donmuş halde bulundu (2)
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        ARAYIPYARDIM İSTEMİŞ

        Ağrı Dağı’nda donarak hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan ancak rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akbalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “7 güzel insan ile birlikte heyecanlı ve neşeli olarak başladığımız Ağrı Dağı tırmanışımız bir felaket ile sonuçlandı. 3200 metrede rahatsızlanmam sonucu aldığım karar ve arkadaşların telkini ile tırmanışa devam etmedim. 6 dostu 4300 metreye yolcu edip Doğubayazıt'a döndüm. 4200 metrede ara ara görüşmelerimiz devam etti. Zirve tırmanışı esnasında eşine ender rastlanan meteorolojik durum sonucu zirve bölgesinde yaşanan karmaşa sonucu Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak arkadaşlarımız kayboldu. Halim beni saat 11.39 da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Maalesef bugün rehber arkadaşlarımız cansız bedenlerine ulaştılar. Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevenlerine sabır diliyorum. Yine grubumuzdan Yusuf dostumuzun ayağı kırıldı ona da acil şifalar diliyorum.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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