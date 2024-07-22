Ağrı Dağı'nda kaybolan 1'i kadın 2 dağcı, buzul platosunda donmuş halde bulundu (3)

'61PROFESYONEL, 2 YEREL REHBER, 1 İHA ARAMA ÇALIŞMASINA KATILDI'

Ağrı Valiliği, 2 dağcının hayatını kaybettiği tırmanışla ilgili yazılı açıklama yaptı. Dağcıların 5 bin 50 rakımda kafileden ayrıldıklarının belirtildiği açıklamada “Doğubayazıt ilçemizin Ağrı Dağı mevkisinde tırmanış yapan D.G. (45) ve M.H.D. (58) isimli iki vatandaşımızın yaklaşık 5.050 rakımda kafileden ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamadığı yönünde 20.07.2024 Cumartesi günü saat 11.40’da alınan ihbar üzerine Valiliğimiz ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır” denildi.

4 bin 900 RAKIMDA CENAZELERE ULAŞILDI Aramaya katılan ekiplerle ilgili bilgi verilen açıklamada, 2 Ağrı AFAD personeli, 8 UMKE personeli, 7 Jandarma personeli, Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde görevli 10 profesyonel dağcı, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Rize ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli 34 profesyonel dağcı olmak üzere toplam 61 profesyonel dağcı, 2 yerel rehber ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 İHA’nın görevlendirildiği bildirildi. Aramaya katılan yerel rehberlerin kaybolan iki dağcının cansız bedenine 22 Temmuz Pazartesi günü sabaha karşı saat 05.48’de ve yaklaşık 4 bin 900 rakımda ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: