Ağrı'da düğünde terör propagandasına 5 gözaltı

Olay, 18 Temmuz'da Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Düğünde slogan atılıp halay çekildi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı propagandası yapıldı. Yaşananlara dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimlik bilgileri tespit edilen 7 kişiden 5'i, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

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