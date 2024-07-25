Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da düğünde terör propagandasına 5 gözaltı

        AĞRI'da düğün salonunda terör örgütü PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da düğünde terör propagandasına 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'da düğün salonunda terör örgütü PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

        Olay, 18 Temmuz'da Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Düğünde slogan atılıp halay çekildi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı propagandası yapıldı. Yaşananlara dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimlik bilgileri tespit edilen 7 kişiden 5'i, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı
        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı
        Ağrı'da terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 şüpheli yakalandı
        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu bölgeye u...
        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu bölgeye u...
        Ağrı Dağı tırmanışında 2 arkadaşını kaybeden akademisyen, yolunu bularak öl...
        Ağrı Dağı tırmanışında 2 arkadaşını kaybeden akademisyen, yolunu bularak öl...
        Ağrı Dağı'na tırmanırken kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi hastaneye kaldı...
        Ağrı Dağı'na tırmanırken kalp rahatsızlığı geçiren bir kişi hastaneye kaldı...
        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sü...
        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sü...