Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (2)

CENAZELER4 BİN 200 RAKIMLI KAMPTA

Ağrı Dağı’nda donarak hayatlarını kaybeden dağcılar Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ın 4 bin 900 rakımda kalan cenazeleri arama ekipleri tarafından saat 18.30 sıralarında 4 bin 200 rakımdaki kampa indirildi. Burada bir süre dinlenen ekipler, katırlara yükledikleri cenazelerle 3 bin 200 rakımdaki kampa doğru hareket etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat içerisinde kampa ulaşmaları bekleniyor.