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        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (2)

        CENAZELER4 BİN 200 RAKIMLI KAMPTAAğrı Dağı'nda donarak hayatlarını kaybeden dağcılar Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın 4 bin 900 rakımda kalan cenazeleri arama ekipleri tarafından saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:59 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:05
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        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (2)
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        CENAZELER4 BİN 200 RAKIMLI KAMPTA

        Ağrı Dağı’nda donarak hayatlarını kaybeden dağcılar Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ın 4 bin 900 rakımda kalan cenazeleri arama ekipleri tarafından saat 18.30 sıralarında 4 bin 200 rakımdaki kampa indirildi. Burada bir süre dinlenen ekipler, katırlara yükledikleri cenazelerle 3 bin 200 rakımdaki kampa doğru hareket etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat içerisinde kampa ulaşmaları bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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