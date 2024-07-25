Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (3)

        CENAZELERAĞRI DAĞINDAN İNDİRİLDİAğrı Dağı'na tırmanırken geçen cumartesi günü saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:44 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CENAZELERAĞRI DAĞINDAN İNDİRİLDİ

        Ağrı Dağı’na tırmanırken geçen cumartesi günü saat 11.40’da kayıp ihbarı verilen ve yapılan aramalarda cansız bedenleri bulunan dağcılar Dilek Gökbulak (45) ile Muhammed Halim Dalgın'nın (58), cenazeleri arama ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bugün saat 19.30'da indirildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Ağrı Dağı’nda 2 dağcının hayatını kaybettiği olayla ilgili Ağrı Valiliği yazılı açıklama yaptı. Ağrı Dağına tırmanış yapan 2 dağının 5 bin 50 rakımda kafileden ayrıldıklarının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Doğubayazıt ilçemizin Ağrı Dağı mevkiinde tırmanış yapan D.G. (45) ve M.H.D. (58) isimli iki vatandaşımızın 5.050 rakımda kafileden ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamadığı yönünde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11.40’da alınan ihbar üzerine Valiliğimiz ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmış olup 22 Temmuz Pazartesi günü saat 05.48’de iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış ve Ağrı, Adana, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, İstanbul, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara ve Rize İl AFAD Müdürlüklerinden 53, Jandarmadan 12, UMKE' den 30 olmak üzere toplam 95 personel ve profesyonel dağcı personel, 2 yerel rehber ve EGM'de görevli 1 İHA'nın katılımıyla yapılan özverili çalışmalar neticesinde iki vatandaşımızın cansız bedenleri 25 Temmuz Perşembe günü saat: 19.30 itibariyle olay bölgesinden indirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah’tan rahmet; kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri indiriliyor
        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri indiriliyor
        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (2)
        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (2)
        Ağrı'da düğünde terör propagandasına 5 gözaltı
        Ağrı'da düğünde terör propagandasına 5 gözaltı
        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı
        Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı
        Ağrı'da terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 şüpheli yakalandı
        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu bölgeye u...
        Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu bölgeye u...