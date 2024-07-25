Ağrı Dağı'nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı (3)

CENAZELERAĞRI DAĞINDAN İNDİRİLDİ

Ağrı Dağı’na tırmanırken geçen cumartesi günü saat 11.40’da kayıp ihbarı verilen ve yapılan aramalarda cansız bedenleri bulunan dağcılar Dilek Gökbulak (45) ile Muhammed Halim Dalgın'nın (58), cenazeleri arama ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bugün saat 19.30'da indirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Dağı’nda 2 dağcının hayatını kaybettiği olayla ilgili Ağrı Valiliği yazılı açıklama yaptı. Ağrı Dağına tırmanış yapan 2 dağının 5 bin 50 rakımda kafileden ayrıldıklarının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğubayazıt ilçemizin Ağrı Dağı mevkiinde tırmanış yapan D.G. (45) ve M.H.D. (58) isimli iki vatandaşımızın 5.050 rakımda kafileden ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamadığı yönünde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11.40’da alınan ihbar üzerine Valiliğimiz ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmış olup 22 Temmuz Pazartesi günü saat 05.48’de iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış ve Ağrı, Adana, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, İstanbul, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara ve Rize İl AFAD Müdürlüklerinden 53, Jandarmadan 12, UMKE' den 30 olmak üzere toplam 95 personel ve profesyonel dağcı personel, 2 yerel rehber ve EGM'de görevli 1 İHA'nın katılımıyla yapılan özverili çalışmalar neticesinde iki vatandaşımızın cansız bedenleri 25 Temmuz Perşembe günü saat: 19.30 itibariyle olay bölgesinden indirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah’tan rahmet; kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”