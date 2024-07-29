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        Ağrı'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 13 yaralı

        AĞRI'nın Eleşkirt ilçesnİe bağlı Çiftepınar köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:55
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        Ağrı'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 13 yaralı
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        AĞRI’nın Eleşkirt ilçesnİe bağlı Çiftepınar köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar hasteneye sevk edildi.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü kavşağında meydana geldi. Ağrı istikametine gitmekte olan M.U., idaresindeki 34 GFD 356 plakalı otomobil, kavşakta N.A.’nın kullandığı 34 DHN 334 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi yolun sağına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede her iki sürücüyle birlikte toplam 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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