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        Ankara'da 9 kişinin öldüğü kazada otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıkış anı kamerada

        ANKARA'nınPolatlı ilçesi yakınlarında 9 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün dün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogardan hareket ettiği görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:15
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        Ankara'da 9 kişinin öldüğü kazada otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıkış anı kamerada
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        ANKARA'nınPolatlı ilçesi yakınlarında 9 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün dün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogardan hareket ettiği görüntüler ortaya çıktı.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, bugün sabaha karşı E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, önce bariyerlere, daha sonra üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs hurda yığınına döndü. 9 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin de yaralandığı kazaya karışan yolcu otobüsünün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe otogarından hareket ettiği görüntüler ortaya çıktı. Otogardan yolcu alan otobüsün saat 09.34'teki çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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