Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı Budak, DEM Parti'den istifa etti

AĞRI’nın Taşlıçay ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, DEM Parti’den istifa etti. Partisinden kendisine yönelik baskılar geldiğini belirten Budak, "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklar, Azeri Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde DEM Partili Mehmet Ali Budak, Taşlıçay Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alarak göreve başlayan Budak, bugün yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. 31 Mart seçimlerinde Taşlıçay’da yüzde 60 oyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Budak, "Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Mehmet Ali Budak olarak Taşlıçay halkına hak ettiği, adaletli eşit bir şekilde sosyal yaşam adına verdiğim sözleri yerine getirmem hususunda çalışmalar yapmaktayım. Bu süreçte aday olduğum DEM Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce hizmetlerimiz engelleniyor veya sekteye uğratılıyor. Kozmopolitik ilçemizin tüm halklar, Azeri Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum DEM Parti’den kendi irademle istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.