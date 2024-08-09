Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı Budak, DEM Parti'den istifa etti
AĞRI'nın Taşlıçay ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, DEM Parti'den istifa etti.
AĞRI’nın Taşlıçay ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, DEM Parti’den istifa etti. Partisinden kendisine yönelik baskılar geldiğini belirten Budak, "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklar, Azeri Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum" dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde DEM Partili Mehmet Ali Budak, Taşlıçay Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alarak göreve başlayan Budak, bugün yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. 31 Mart seçimlerinde Taşlıçay’da yüzde 60 oyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Budak, "Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Mehmet Ali Budak olarak Taşlıçay halkına hak ettiği, adaletli eşit bir şekilde sosyal yaşam adına verdiğim sözleri yerine getirmem hususunda çalışmalar yapmaktayım. Bu süreçte aday olduğum DEM Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce hizmetlerimiz engelleniyor veya sekteye uğratılıyor. Kozmopolitik ilçemizin tüm halklar, Azeri Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum DEM Parti’den kendi irademle istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.
ŞEHİT ANNESİNE HİZMET
Göreve geldiği günden itibaren kimseye ayırt etmeden hizmet vermeyi arzuladığını kaydeden Budak, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Parti içerisinde bazı kişi veya kişilerce 'X veya Y kişilerine hizmet ediyorsun', 'protokollere katılıyorsun', 'milli bayramlara katılıyorsun', 'Cumhurbaşkanın fotoğrafını neden indirmiyorsun', gibi amacımız dışında hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar. Yine içinde bulunduğum parti eş başkanı Cemile Duman belediye başkan yardımcısı olsun diye baskılar yapmaları yasalar çerçevesi dışında tekliflerde bulunmaları, yine hizmet verdiğimiz şehit annesi Gülistan teyzenin bahçe onarımı için Van ve Ağrı'da defalarca soruşturma açılması, aldığımız kararın tetikleyicisi olmuştur. Hazreti Muhammed döneminde Müslümanlara seslenerek 'Sizler Yahudiler gibi olmayın. Onların yardımına gidin. Onlara selam verin. Ancak içimizdekilere dur deyin çünkü onlar münafıktır.' Ağzen Müslüman olup kalben Müslüman’a karşı olup fakir fukara insanların emeği üzerinden kendilerine nasıl münafıkça bir yaşam sürdüklerine hepimiz şahidiz. Kim kimin adamıdır, diyerek veya yakın parti uzak parti telaffuzu ile insanları kategorilere bölerek hizmet alma hakkını kimse kimsenin elinden alamaz. Altında yaşadığımız hepimizin bayrağı olan Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını ilk mitingimizde nasıl dalgalandırdıysak bundan sonra belediyemizde de yine dalgalandırarak, halkımızın huzurunda saygıyla eğilerek partiden istifa ediyorum. Başkan seçilme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim."
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