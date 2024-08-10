Ankara'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri Ağrı'ya getirildi

ANKARA'daki trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ve 4 kişinin cenazeleri, uçakla Ağrı'ya getirildi. Kazada ölenlerden Suna Yaşar'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve Çetin Karayel'in kullandığı Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, dün sabaha karşı E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs önce bariyerlere, sonra üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs hurda yığınına döndü. Kazada, 9 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Kazada ölen otobüs şoförü Çetin Karayel ile Dilan Bayar, Ozan Bayar, Suna Yaşar ve annesi Fezile Baydar'ın cenazeleri, uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla ve ağıtlarla karşılanan otobüs sürücüsü Çetin Karayel ile Dilan Bayar ve Ozan Bayar'ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Doğubayazıt ilçesine gönderildi.