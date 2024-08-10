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        Ankara'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri Ağrı'ya getirildi

        ANKARA'daki trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ve 4 kişinin cenazeleri, uçakla Ağrı'ya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:30
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        Ankara'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri Ağrı'ya getirildi
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        ANKARA'daki trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ve 4 kişinin cenazeleri, uçakla Ağrı'ya getirildi. Kazada ölenlerden Suna Yaşar'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve Çetin Karayel'in kullandığı Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, dün sabaha karşı E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs önce bariyerlere, sonra üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs hurda yığınına döndü. Kazada, 9 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Kazada ölen otobüs şoförü Çetin Karayel ile Dilan Bayar, Ozan Bayar, Suna Yaşar ve annesi Fezile Baydar'ın cenazeleri, uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla ve ağıtlarla karşılanan otobüs sürücüsü Çetin Karayel ile Dilan Bayar ve Ozan Bayar'ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Doğubayazıt ilçesine gönderildi.

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        Kazada annesi Fezile Baydar ile birlikte ölen Suna Yaşar'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Yaşar ve annesinin İzmir'de yaşadığı, akraba ziyareti için Ağrı'nın Diyadin ilçesine geldikleri belirlendi. Suna Yaşar'ın Sivas'ı geçerken sosyal medya hesabından yol görüntüsü eşliğinde, 'Yokluğun Azrail gibi / Göz koymuş kuru canıma' sözlerini içeren türküyü paylaştığı görüldü. Anne ile kızının Diyadin'in ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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