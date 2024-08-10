Ankara'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri Ağrı'ya getirildi (2)

Ağrı'nın Diyadin ilçesine getirilen Suna Yaşar ve annesi Fezile Baydar'ın cenazeleri, son kez ilçedeki evlerine götürüldü. Anne ve kızı, Diyadin İlçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazeye ilçe halkı katıldı.

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