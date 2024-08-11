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        Ağrı'da sağanak; yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

        AĞRI'daetkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, sürücüler araçlarla ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:00
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        Ağrı'da sağanak; yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
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        AĞRI'daetkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, sürücüler araçlarla ilerlemekte güçlük çekti. Su dolan dükkanlarda da esnaf ve belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.

        Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde yağmur sularıyla dolan alt geçitler trafiğe kapatılırken, göle dönen caddelerde sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar, yollarda mahsur kaldı. Yağmura sokakta yakalanan bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp, paçalarını yukarı çekerek yürüdü. Kent merkezindeki esnaf iş yerlerine su dolmaması için ellerinde süpürgelerle temizlik yaparken, dükkanı su ile dolanlar kovalarla tahliye çalışması yaptı. Belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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