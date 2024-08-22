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        Lastiği patlayan hayvan yüklü kamyonetin takla attığı kaza kamerada

        AĞRI'nın Patnos ilçesinde lastiği patlayan küçükbaş yüklü kamyonet, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:45
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        Lastiği patlayan hayvan yüklü kamyonetin takla attığı kaza kamerada
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        AĞRI'nın Patnos ilçesinde lastiği patlayan küçükbaş yüklü kamyonet, takla attı. Sürücünün ağır yaralandığı, kamyonetin kasasındaki koyun ve keçilerin yola savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Patnos ilçe girişinde meydana geldi. Tutak ilçesinden aldığı koyun ve keçileri götürmek üzere yola çıkan Mehmet Taşdemiroğlu yönetimindeki 34 P 3748 plakalı kamyonet, lastiği patlayınca devrilip takla attı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kamyonetin kasasındaki koyun ve keçiler yola savruldu. Refüjün korkuluk demirlerinde duran kamyonetin sürücüsü Mehmet Taşdemiroğlu, ağır yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 hayvanın öldüğü kazada sürücü gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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