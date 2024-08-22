AFAD, mağarada mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı

AĞRI’nın Eleşkirt ilçesinde yaylada otlarken kayalık bölgedeki bir mağaraya giren 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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