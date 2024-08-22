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        AFAD, mağarada mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı

        AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde yaylada otlarken kayalık bölgedeki bir mağaraya giren 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 21:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 21:25
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        AFAD, mağarada mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı
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        AĞRI’nın Eleşkirt ilçesinde yaylada otlarken kayalık bölgedeki bir mağaraya giren 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Eleşkirt ilçesine bağlı Dalkılıç köyünde oturan Vedat Eben’e ait sürüdeki 3 keçi yaylada kayalık bölgede bulunan mağaraya girdi. Metrelerce yükseklikteki mağaradan keçilerini kurtaramayan Vedat Eben, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Köye sevk edilen AFAD ekipleri, keçilerin bulunduğu mağaraya çıktı. Görevliler, halat yardımıyla bağladıkları keçileri kurtardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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