TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (2)
KİMLİKLERİBELLİ OLDU; KARI- KOCANIN KIRŞEHİR'E TAYİNLERİ ÇIKMIŞErzincan Sakaltutan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Cihan, eşi Aysun Fatma ve çocukları Batuhan hayatını kaybetti.
KİMLİKLERİBELLİ OLDU; KARI- KOCANIN KIRŞEHİR'E TAYİNLERİ ÇIKMIŞ
Erzincan Sakaltutan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ömer Cihan, eşi Aysun Fatma ve çocukları Batuhan hayatını kaybetti. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne tayini çıkan polis memur Ömer Cihan’ın ailesiyle yola çıktığı öğrenildi. Aysun Fatma Cihan’ın Ağrı Belediye Başkanlığı özel kalem müdürlüğünde görev yaparken Kırşehir'de görevlendirildiği belirlendi.
Bu arada taksi sürücüsü Eren Kılıç’ın bekar olduğu cenazesinin işlemlerden sonra Ağrı’ya getirileceği belirtildi.
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