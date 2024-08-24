TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (2)

Bu arada taksi sürücüsü Eren Kılıç’ın bekar olduğu cenazesinin işlemlerden sonra Ağrı’ya getirileceği belirtildi.

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