TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (3)

HELALLİKİSTEMİŞ

Trafik kazasında eşi polis memuru Ömer Cihan ile birlikte vefat eden Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Aysun Fatma Cihan’ın kentten ayrılmadan önce sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı. Cihan, mesajında şunları ifade etti:

"Kendime yurt bilmezken gittiğimiz yerleri, ilk kez yurt bildiğim bir yerden ayrılmanın üzüntüsünü derinden yaşıyorum. İnsanıyla, havasıyla, toprağıyla adım adım gezdiğim sokakları ile ayrılıyorum senden Ağrı. Birlikte oturup kalktığımız, ani gelen gidişle veda edemediğim kim varsa haklarınızı helal edin. Bugün bir kez daha gördüm ki önemli olan güzelliklerle ayrılabilmek. İyi anılar, izler bırakabilmekmiş. Ne mutlu bana. Tekrar görüşmek dileğiyle."