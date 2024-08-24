TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (3)
HELALLİKİSTEMİŞTrafik kazasında eşi polis memuru Ömer Cihan ile birlikte vefat eden Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan Aysun Fatma Cihan'ın kentten ayrılmadan önce sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı.
HELALLİKİSTEMİŞ
Trafik kazasında eşi polis memuru Ömer Cihan ile birlikte vefat eden Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Aysun Fatma Cihan’ın kentten ayrılmadan önce sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı. Cihan, mesajında şunları ifade etti:
"Kendime yurt bilmezken gittiğimiz yerleri, ilk kez yurt bildiğim bir yerden ayrılmanın üzüntüsünü derinden yaşıyorum. İnsanıyla, havasıyla, toprağıyla adım adım gezdiğim sokakları ile ayrılıyorum senden Ağrı. Birlikte oturup kalktığımız, ani gelen gidişle veda edemediğim kim varsa haklarınızı helal edin. Bugün bir kez daha gördüm ki önemli olan güzelliklerle ayrılabilmek. İyi anılar, izler bırakabilmekmiş. Ne mutlu bana. Tekrar görüşmek dileğiyle."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.