Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (3)

        HELALLİKİSTEMİŞTrafik kazasında eşi polis memuru Ömer Cihan ile birlikte vefat eden Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan Aysun Fatma Cihan'ın kentten ayrılmadan önce sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HELALLİKİSTEMİŞ

        Trafik kazasında eşi polis memuru Ömer Cihan ile birlikte vefat eden Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Aysun Fatma Cihan’ın kentten ayrılmadan önce sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı. Cihan, mesajında şunları ifade etti:

        "Kendime yurt bilmezken gittiğimiz yerleri, ilk kez yurt bildiğim bir yerden ayrılmanın üzüntüsünü derinden yaşıyorum. İnsanıyla, havasıyla, toprağıyla adım adım gezdiğim sokakları ile ayrılıyorum senden Ağrı. Birlikte oturup kalktığımız, ani gelen gidişle veda edemediğim kim varsa haklarınızı helal edin. Bugün bir kez daha gördüm ki önemli olan güzelliklerle ayrılabilmek. İyi anılar, izler bırakabilmekmiş. Ne mutlu bana. Tekrar görüşmek dileğiyle."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (2)
        TIR ile taksi çarpıştı; 1'i polis memuru, 4 ölü (2)
        Doğal balın kadın üreticisi eşinin gözünde bir kahraman
        Doğal balın kadın üreticisi eşinin gözünde bir kahraman
        AFAD, mağarada mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı
        AFAD, mağarada mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı
        Ağrı'da AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlağı kurtardı
        Ağrı'da AFAD ekipleri kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlağı kurtardı
        Lastiği patlayan hayvan yüklü kamyonetin takla attığı kaza kamerada
        Lastiği patlayan hayvan yüklü kamyonetin takla attığı kaza kamerada
        Ağrı'da hasada hazırlanan ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
        Ağrı'da hasada hazırlanan ayçiçeği tarlaları sarıya büründü