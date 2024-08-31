Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtılar

TÜRKİYE'ninçeşitli bölgelerinden gelen 7'si kadın 25 dağcı, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Atatürk posteri ile Türk bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Faaliyet Sorumlusu Osman Kalaycıoğlu, Dağcılık Federasyonu Ağrı Temsilcisi Servet Arslan'ın da yer aldığı 25 dağcı, 28 Ağustos sabahı Doğubayazıt ilçesinden hareket etti. Dağcılar, zorlu tırmanışa 2200 metredeki Çevirme köyünden başladı. Aynı gün 3200 rakımdaki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdikten sonra 4200 metre yüksekliğindeki kampa hareket etti.