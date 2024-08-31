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        Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtılar

        TÜRKİYE'ninçeşitli bölgelerinden gelen 7'si kadın 25 dağcı, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Atatürk posteri ile Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:40
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        Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtılar
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        TÜRKİYE'ninçeşitli bölgelerinden gelen 7'si kadın 25 dağcı, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Atatürk posteri ile Türk bayrağı açtı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Faaliyet Sorumlusu Osman Kalaycıoğlu, Dağcılık Federasyonu Ağrı Temsilcisi Servet Arslan'ın da yer aldığı 25 dağcı, 28 Ağustos sabahı Doğubayazıt ilçesinden hareket etti. Dağcılar, zorlu tırmanışa 2200 metredeki Çevirme köyünden başladı. Aynı gün 3200 rakımdaki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdikten sonra 4200 metre yüksekliğindeki kampa hareket etti.

        ZİRVEDE SAYGI DURUŞU

        Yaklaşık 3,5 saat süren tırmanışın ardından bir süre mola veren dağcılar, saat 02.00 itibarıyla zirveye doğru yola çıktı. 7'si kadın 25 dağcı, 30 Ağustos sabahı 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı. Saat 07.30'da zirveye varan dağcılar, Atatürk posteri ile Türk bayrağı açarak, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı okuyan dağcılar, zirvede fotoğraf çekildikten sonra inişe geçti. Önce 4200 ardından 3200 kampına inen dağcılara, tırmanış sertifikası verildi. Dağcılar, daha sonra Doğubayazıt ilçesine döndü. Osman Kalaycıoğlu, tırmanışı Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yaptıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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