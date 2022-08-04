Eski milli sporcu Dursun, kendisi gibi olimpiyatlarda yarışacak kayakçılar yetiştiriyor

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AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil eden eski milli sporcu Hamza Dursun, antrenörlüğe başladığı memleketi Ağrı'da kendisi gibi başarılı sporcular yetiştiriyor.

Balkan Şampiyonluğu, Avrupa Kıtalar Kupası 2'nciliği, kayaklı koşu yıldızlar, gençler ve büyüklerde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Dursun, 2021 yılında Almanya’da yapılan Kuzey Disiplini Büyükler Dünya Şampiyonası ile 4 yıl önce Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bir süredir antrenörlük yapan ve kurum bünyesindeki kayaklı koşu takımında yer alan 30 sporcuyu çalıştıran Dursun, kendisi gibi başarılı kayaklı koşucular yetiştirmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerini şu sıralar asfalt üzerinde teknik, kuvvet ve sürat antrenmanlarıyla kışa hazırlayan Dursun, güneş altındaki zorlu çalışmayla sporcularının sezona iyi başlaması için çabalıyor.





- "Çocukları kışın yapılacak yarışmalar için hazırlıyoruz"





Antrenör Hamza Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıllık bir spor kariyerinin olduğunu ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdiğini söyledi.

Yetiştirdiği çocuklar arasında çok başarılı sporcuların olduğunu ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

"Spor kariyerimi noktaladıktan sonra sporcuları çalıştırmaya başladık. Asfalt üzerinde kış teknikleriyle birebir olan tekniklerle tekerlekli kayaklarla çocuklarımızı kışın yapılacak yarışmalara hazırlıyoruz. Kış kayağının süratine göre biraz daha yavaş olduğundan dolayı kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapmaktayız. Sadece tekerlekli kayak kaydırmıyoruz. Aynı zamanda koşu, fitness ve güç çalışmalarıyla beraber çocukların altyapısını kışın yapılacak yarışmalar için hazırlamaktayız."

Dursun, çocukları yetiştirip önce milli takıma kazandırmayı daha sonra da EYOF'a hazırlamak istediğini anlattı.





- "Bizden daha iyi dereceler yaparak ülkemize madalyalar kazandıracaklardır"





Çocukların kayaklı koşuyu iyi öğrenmesi için antrenmanların düzenli yapıldığını aktaran Dursun, "Biz de spora bu şartlarda başladık. Antrenörlerimizin desteğiyle bu ortamlarda çalışarak ülkemizi olimpiyat gibi büyük müsabakalarda temsil etmek nasip oldu. Bu genç arkadaşlarımız da bizden daha iyi dereceler yaparak ülkemize madalyalar kazandıracaklardır. Yazın asfaltta kışın da karın üzerinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu

Sporculardan Onur Kaya ise 3 yıldır kayaklı koşu sporuyla ilgilendiğini ve milli takıma seçilmek için yoğun bir antrenman yaptığını belirtti.

Sporculardan 10 yaşındaki Cansu Kaya da kayağı çok sevdiğini vurgulayarak, "Kayak çok güzel ve eğlenceli. Büyüyünce iyi bir sporcu olmak istiyorum. Hamza hocamıza çok teşekkür ederim, o bize kayağı öğretti. Yazın ilk defa kayıyorum. Kışın da kayacağım. Kayağı bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

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