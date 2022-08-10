Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Zanlıların adres ve üzerlerinde yapılan aramada 2,05 gram esrar, 4,99 gram eroin, 3,76 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.











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