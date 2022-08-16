Ayçiçeği üretiminin yaygınlaştığı Ağrı'da ovalar Trakya'yı andırıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ayçiçeği üretiminin her geçen yıl arttığı Ağrı'da sarı renge bürünen ovalar, Trakya'yı çağrıştırıyor.

Zengin akarsu kaynakları ve 3,5 milyon dekar tarım arazisi bulunan kent, 2 milyona yakın hayvan varlığıyla tarım ve hayvancılıkta adından söz ettiriyor.

Devlet desteğiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artışın yaşandığı kentte, son yıllarda üretim alanı en fazla artan ürünlerin başında ayçiçeği geliyor.

Şu sıralar sarıya boyanan ovalarıyla Trakya'yı andıran kentte 44 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinin 23 bin dekarlık kısmı yağlık, 21 bin dekarlık bölümü ise çerezlik olarak planlandı.

- "Çiftçilerimiz bu sene yoğun bir şekilde ayçiçeği ekimi yaptı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine, kentte ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu sene geçen yıla oranla diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi ayçiçeği ekim alanlarında da artış olduğunu ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Geçen yıl toplamda 30 bin dekar olan ayçiçeği ekim alanımız bu sene 44 bin dekara ulaştı. Bu 44 bin dekar ayçiçeği ekim alanımızın 23 bin dekarı yağlık ayçiçeği ve 21 bin dekarı da çerezlik şeklindedir. Çiftçilerimiz bu sene yoğun bir şekilde ayçiçeği ekimi yaptı. Türkiye genelinde yağlık ayçiçeğine yönelik ekim alanında genişleme vardı ve Ağrı'da da böyle oldu. Geçen yıl ayçiçeği eken çiftçilerimize toplam 3 milyon lira civarında tarımsal destek sağlamışken bu sene inşallah 10 milyon liraya yakın bir destek sağlayacağız."

Engin, ayçiçeği üretiminde yoğunluğun daha çok kent merkezinde olduğunu, bu alanların Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla sulandığını anlattı.

Çiftçilere her konuda destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, çiftçimizin kazanç sağlayacağı yeni bitkisel ürünleri de bu anlamda deneyeceği çalışmalar yapmak. Bu konuda inşallah çiftçilerimiz bitkisel üretimi çeşitlendirdikçe Tarım ve Orman Bakanlığı da verdiği desteklerle çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçimiz yeni bitkisel ürünler denedikçe, verim aldıkça ve bundan kar elde ettikçe her yıl ekim alanları artacaktır. Ülkemizde buğday ve ayçiçeği stratejik ürünlerimizdir. Bunların ekim alanlarının genişlemesi, ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için de çok önemlidir."

Engin, kentte üretilen ayçiçeğinden çerezlik olanların kuru yemiş firmalarına, yağlık olanların ise yağ firmalarına pazarlanmak üzere farklı illere gönderildiğini de sözlerine eklendi.

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