"Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" başladı

AA

"Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" başladı

AĞRI (AA) - Türkiye'nin 5 bin 137 metre yüksekliğiyle en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" 120 sporcunun katılımıyla başladı.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen turnuva, üniversite yerleşkesindeki tenis kortlarının bulunduğu alanda gerçekleşiyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. 30 ilden 30'u kadın toplam 120 sporcunun katıldığı turnuva 4 gün sürecek.

Vali Osman Varol, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sporun dünyanın her tarafındaki insanları birbirine bağladığını ve kardeşliği, rekabet ruhu ile centilmenliği ön plana çıkaran önemli bir unsur olduğunu söyledi.


- "Ağrı'da çok ciddi bir sportif tesis yatırımı başlatıldı"

Gençleri sportif faaliyetlerle buluşturmak için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın yaklaşık 1,5 yıl önce buraya teşriflerinden sonra çok ciddi bir sportif tesis yatırımı başlatıldı. Bundan öncesinde zaten bugüne kadar yapılmış birçok yatırımın üzerine bu 1,5 yıllık süreçte de yenileri eklendi. O yatırımlarımız bitme aşamasına geldi. Belki önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızın müjdesini Sayın Bakanımızdan alacağız. Bir taraftan tesisleşmeyi ciddi bir noktaya getirip gençlerimiz ve insanlarımızı bu tesislere kavuştururken, diğer taraftan da işin faaliyet kısmının yürütülmesi için de sürekli olarak antrenör ve görevli kadromuzun artırılmasıyla ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. İlimizde veya Türkiye'nin dört bir yanında herhangi bir spor branşıyla tanışmayı talep eden bir gencin, istediği anda hem tesisine hem ekipmanına hem de antrenörüne erişebilmesini istiyoruz. Çok şükür bu yolda çok büyük mesafeler katettik."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde gençlerin en önemli buluşma noktası olan bu turnuvalarda bir araya gelebildiklerini ve bunların çok anlamlı olduğunu anlattı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise kentin tanıtımı, gençlerin ve neslin geleceği adına bu tür spor faaliyetlerine destek vermeleri gerektiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de Başbakan olmadan önce şöyle bir cümlesi vardı. 'Batıda ne varsa, doğuda da o olacak.' Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra da 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' sözlerini sayın milletvekillerine, sayın valilerimize, yerel yönetimlerimize ve kamuda görev yapan herkese aynı talimatı verdi." diye konuştu.

Programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Cemil Budak ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı
YEREL HABERLER Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı ...
Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü
YEREL HABERLER Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü
Ayçiçeği üretiminin yaygınlaştığı Ağrı'da ovalar Trakya'yı andırıyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği üretiminin yaygınlaştığı Ağrı'da ovalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.