"Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" başladı

AĞRI (AA) - Türkiye'nin 5 bin 137 metre yüksekliğiyle en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" 120 sporcunun katılımıyla başladı.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen turnuva, üniversite yerleşkesindeki tenis kortlarının bulunduğu alanda gerçekleşiyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. 30 ilden 30'u kadın toplam 120 sporcunun katıldığı turnuva 4 gün sürecek.

Vali Osman Varol, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sporun dünyanın her tarafındaki insanları birbirine bağladığını ve kardeşliği, rekabet ruhu ile centilmenliği ön plana çıkaran önemli bir unsur olduğunu söyledi.





- "Ağrı'da çok ciddi bir sportif tesis yatırımı başlatıldı"

Gençleri sportif faaliyetlerle buluşturmak için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın yaklaşık 1,5 yıl önce buraya teşriflerinden sonra çok ciddi bir sportif tesis yatırımı başlatıldı. Bundan öncesinde zaten bugüne kadar yapılmış birçok yatırımın üzerine bu 1,5 yıllık süreçte de yenileri eklendi. O yatırımlarımız bitme aşamasına geldi. Belki önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızın müjdesini Sayın Bakanımızdan alacağız. Bir taraftan tesisleşmeyi ciddi bir noktaya getirip gençlerimiz ve insanlarımızı bu tesislere kavuştururken, diğer taraftan da işin faaliyet kısmının yürütülmesi için de sürekli olarak antrenör ve görevli kadromuzun artırılmasıyla ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. İlimizde veya Türkiye'nin dört bir yanında herhangi bir spor branşıyla tanışmayı talep eden bir gencin, istediği anda hem tesisine hem ekipmanına hem de antrenörüne erişebilmesini istiyoruz. Çok şükür bu yolda çok büyük mesafeler katettik."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde gençlerin en önemli buluşma noktası olan bu turnuvalarda bir araya gelebildiklerini ve bunların çok anlamlı olduğunu anlattı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise kentin tanıtımı, gençlerin ve neslin geleceği adına bu tür spor faaliyetlerine destek vermeleri gerektiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de Başbakan olmadan önce şöyle bir cümlesi vardı. 'Batıda ne varsa, doğuda da o olacak.' Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra da 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' sözlerini sayın milletvekillerine, sayın valilerimize, yerel yönetimlerimize ve kamuda görev yapan herkese aynı talimatı verdi." diye konuştu.

Programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Cemil Budak ve vatandaşlar katıldı.

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