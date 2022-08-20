Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

AA

Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da bu yıl yaşanan yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız ve beraberindekilerle ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Çelebi, AA muhabirine, tarım ürünlerinde bu yılı altın yıl olarak gördüklerini söyledi.

Tarım ürünlerinde büyük bir artışın olduğunu belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği, silajlık mısır, arpa, buğday ve diğer tarım ürünlerinde büyük bir verim var. İlimizde bu yıl 44 bin dekarlık alana ayçiçeği ekildi. Bunun 23 bini yağlık, 21 bini de çerezlik ayçiçeğidir. Geçen sene çok kuraklık vardı. Çok güzel bir yağmur yağdı ve çiftçimizin yüzü güldü. Bu sene Ağrı'nın tarımdaki altın vuruş yılı olarak tarihe geçmesini arzu ediyoruz. Bu sene çok güzel bir gelirimiz oldu. İnşallah bir dahaki sene de aynı şekilde gelirimiz olursa ilimizin gayri safi milli hasıla ve ekonomideki girdileri çok daha güzel bir neticeye gelir. Biz de bu durumdan sevinçliyiz."

Çelebi, devlet desteğiyle kentte ayçiçeği üretim ve ekim alanının her geçen yıl daha da arttığını anlattı.

Ayçiçeğinin hasadına az bir süre kaldığını ve bu üründen de verim beklediklerini ifade eden Çelebi, "Devlet desteği ve hibelerimiz var. Hibeleri genelde on ikinci ay ve birinci ayda dağıtıyoruz. Biz bunu Sayın Bakanımızla konuştuk. Buradaki hibe desteklerini beşinci ve altıncı aya, ayrıca diğer desteklerimizi de yedinci ve sekizinci aya kaydırılması konusunda Sayın Bakanımızı bilgilendirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi Ağrı Ajans Amirliği'nde devlet hazinesinden desteği olan arpaya 500 lira, buğdaya da 1000 lira 30 Ağustos'ta sona eriyordu. Çiftçilerimizin bizden talep, eylül ayının sonuna kadar uzatılmasıydı. Ben de Sayın Bakanımızla telefon görüşmesi yaptım ve bu süreyi uzatacaklarını belirtti. Bundan dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Yıldız ise bu sene yağışlar ve Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla tarım ürünlerinin iyi durumda olduğunu aktardı.

Çiftçi Nazif Acarbay de bu sene geçen seneye göre daha çok buğday elde ettiklerini dile getirerek, "Bu sene yağmur bol olduğu için yüzde 50'ye yakın verim arttı. Yağmurun yağmasını bekliyoruz ve daha sonra tarlaları ekeceğiz. Ayçiçeği, silajlık mısır, yonca ve korunga gibi birçok üründe verim arttı. Her sene böyle artış olsa çok mutlu oluruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Wimbledon değil, Ağrı
YEREL HABERLER Wimbledon değil, Ağrı
Ağrı Dağı Tenis Turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Ağrı Dağı Tenis Turnuvası heyecanı
"Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" başladı
YEREL HABERLER "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası" başladı
Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı
YEREL HABERLER Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı ...
Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü
YEREL HABERLER Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.