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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası devam ediyor

AA

Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası devam ediyor

AĞRI (AA) - Türkiye'nin 5 bin 137 metre yüksekliğiyle en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, oynanan maçlarla sürdü.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle 18 Ağustos'ta başlayan turnuvanın maçları üniversite yerleşkesindeki tenis kortlarında yapıldı.

Turnuvanın üçüncü gününde grup maçları oynandı. 30 ilden 30'u kadın olmak üzere toplam 120 sporcunun katıldığı organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Mardinli sporcu Muhammed Eren Atalay, turnuvayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turnuvadaki ortam çok iyi. Maçlar da güzel. 2 maç kazandım ve bugünkü maçımı da kazanırsam grup finallerine çıkıyorum. Kortlar profesyonel kort olduğu için güzel ve insana keyif veriyor." diye konuştu.

Sofiye Sayek ise kentte çok iyi ağırlandıklarını ve finale kaldığı için mutlu olduğunu anlattı.





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