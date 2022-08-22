Ağrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı.

H.U.B. idaresindeki 77 AAD 468 plakalı tır, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkisinde B.A yönetimindeki 34 EMY 218 plakalı kamyonla çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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