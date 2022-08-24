Mardinli doktor kendine özgü saç stiliyle kortlarda raket sallıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli doktor kendine özgü saç stiliyle kortlarda raket sallıyor

AA

Mardinli doktor kendine özgü saç stiliyle kortlarda raket sallıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kendine özgü saç stiliyle Mardinli Dr. Mustafa Keleşoğlu, lisanslı sporcu olarak çıktığı kortlarda "madalya" hedefiyle raket sallıyor.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Nusaybin Devlet Hastanesinde biyokimya uzmanı olarak görev yapan Keleşoğlu, doğa, sanat ve spor alanlarında da çalışmalar yapıyor.

Kovid-19 salgını dönemindeki boş zamanlarında ilgi duyduğu teniste kendini geliştirip lisans alan Keleşoğlu, bölgesel turnuvalara katılmaya başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası'nda 3 maç kazanan Keleşoğlu, grup birincisi oldu.

- "Saçımı görünce 'çok iyi oynuyorum' diye düşünüyorlar"

Keleşoğlu, AA muhabirine, katıldığı turnuvalarda saç stili ve eğlenceli oyun tarzıyla ünlü tenisçi Dustin Brown'a benzetildiğini söyledi.

Aynı zamanda iyi bir tenis izleyicisi olduğunu vurgulayan Keleşoğlu, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde yapacak bir şey aradım. Bu kadar sevdiğim bir sporu 'neden yapmayayım' dedim. Ders alarak tenise başladım. Zamanla kendimi daha çok geliştirip lisans çıkararak böyle turnuvalara katılmaya başladım. Turnuvalara katıldığımda insanlar saçımı görünce 'çok iyi oynuyorum' diye düşünüyorlar. Sonra birinci sette oyunumu görünce dağılıyorlar. Saç modelim dikkat çekici. İnşallah sonraki turnuvalarda oyunumla gündeme geleceğim."

Keleşoğlu, Ağrı'da geçen yıl ilk defa katıldığı tenis turnuvasında hiç galip gelemediğini fakat bu yılki turnuvada çıktığı 3 maçı da kazanmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

- "Yorgunluk ve stres atmak için tenis oynuyorum"

Teniste daha başarılı olmak için çok çalışacağını aktaran Keleşoğlu, şunları kaydetti:

"Tenis bambaşka bir spor, halı sahadaki gibi 14 kişi bulmaya gerek yok. Bu çok büyük bir avantaj. Hatta bir duvar bulduğunuzda kendinizle bile oynayabiliyorsunuz. Hem estetik hem de vücudun her tarafını çalıştırıyor. Daha önce tenis oynamayanalar 'yapamam' demesinler. Ortalama 18-24 ders aldıklarında tenis oynama düzeyine geleceklerdir. Kesinlikle herkes hobi olarak tenis oynamalıdır. Ben biyokimya uzmanıyım ama fırsat buldukça mesleğimizin yorgunluğunu ve stres atmak için tenis oynuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı´da hafif ticari araç şarampole düştü: 2´si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı´da hafif ticari araç şarampole düştü: 2´si ağır ...
Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Çarpışan TIR ile kamyon alev aldı; yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Çarpışan TIR ile kamyon alev aldı; yol ulaşıma ...
Ağrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı
Ordulu arıcılar bal üretimi için çiçeklerle kaplı Ağrı yaylalarını tercih ediyor
YEREL HABERLER Ordulu arıcılar bal üretimi için çiçeklerle kaplı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.