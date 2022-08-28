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Vefat eden babasına verdiği "madalya" sözünü tutan boksörün hedefi Avrupa şampiyonluğu

AA

Vefat eden babasına verdiği "madalya" sözünü tutan boksörün hedefi Avrupa şampiyonluğu

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye şampiyonluğu sözünü verdiği babasının mezarını ziyaret edip madalyasını bırakan Ağrılı boksör Abdullah Ömer Gökçe, bundan sonra Avrupa şampiyonu olmak için çabalayacak.

Çocuk yaşlarda antrenörü Volkan Sarı tarafından keşfedilerek boks sporuna kazandırılan 15 yaşındaki Gökçe, temmuz ayında Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda birincilik elde etti.

Bu başarısıyla milli takıma seçilen Gökçe, daha önce Türkiye şampiyonu olma sözü verdiği ve geçen yıl vefat eden babasının mezarına madalyasını götürdü.

Babasına verdiği sözü gerçekleştirmenin gururunu yaşayan Gökçe, burada annesi ve antrenörüyle dua okudu.


- "En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

Kentteki özel bir salonda çalışmalarına devam eden Gökçe, Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Milli sporcu Abdullah Ömer Gökçe, AA muhabirine, 7 yaşında boksa başladığını ve o günden bugüne spora hiç ara vermediğini söyledi.

Önceki yıllarda da katıldığı organizasyonlarda dereceleri olduğunu ifade eden Gökçe, şöyle konuştu:

"Eylül ve ekim aylarında İtalya’da düzenlenecek olan EUBC Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacağım ve inşallah orada da başarılı olurum. En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boy göstermek. Türk bayrağını birincilik kürsülerinde dalgalandırmak istiyorum. Türkiye'mizi daha yüksek yerlere taşımak istiyorum. İnşallah bunu da başaracağım."

Gökçe, geçen sene vefat eden babasına başarılı bir sporcu olma sözü verdiğini ve bunu yerine getirdiği için mutlu olduğunu anlattı.


- "Babama, Türkiye şampiyonu olma sözü vermiştim"

Milli takımda daha başarılı olmak için yoğun antrenman yaptığını aktaran Gökçe, şunları kaydetti:

"Küçüklüğümden bu yana boksa ilgi duyuyorum. Küçüklüğüm boks videoları izleyerek geçti. Ağabeyim de eski boksör olduğu için onu da örnek aldım. Daha sonra antrenörüm Volkan Sarı hoca ile tanıştım. Bana baba gibi davranıp beni yanına aldı. Babama, Türkiye şampiyonu olma sözü vermiştim. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boy göstermek istediğimi söylemiştim. Kırıkkale'de elde ettiğim Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma seçilmemi babama armağan ediyorum. Babamın mezarını ziyaret ettim ve madalyamı ona adadım."

Gökçe, yoğun antrenman dönemi geçirdiğini ve başarılı olacağına inandığını belirtti.

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