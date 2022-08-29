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Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar düşen kayalar nedeniyle tehlike atlattı

AA

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar düşen kayalar nedeniyle tehlike atlattı

AĞRI (AA) - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcılar, 4 bin 200 metre kampında buzulların olduğu alandan düşen kayalar nedeniyle tehlike atlattı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasından bir süre önce tırmanışa başlayan dağcılar, ilk geceyi 3 bin 200 metre kampında geçirdikten sonra ikinci gün yeniden yürüyüşe başladı ve 4 bin 200 metre kampında çadır kurarak mola verdi.

Dağcılar, akşam üstü zirveye yakın noktada bulunan buzul bölgesinden gürültü gelmesi üzerine çadırlarından dışarı çıkarak kayaların kendilerine doğru geldiğini fark etti.

Cep telefonu kameralarıyla kayaların düşme anını görüntüleyen dağcılar, kayalardan korunmak için daha yüksek yerlere doğru koşarak güvenliklerini almaya çalıştı.

Dağ Rehberi Hikmet Kızılkaya, AA muhabirine, akşam saatlerinde zirvede büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "4 bin 200 kampında yerli ve yabancı 300 dağcı vardı. Dağcıların çoğu çadırlardaydı ve gürültüyü duyduğumuzda dışarıya çıkarak sağa sola koştuk." dedi.

Kızılkaya, büyük kayaların zirveye yakın buzul alanlarından geldiğini gördüklerini ifade ederek, "O anda herkes çok korktu. Taşlar daha sonra dereye doğru yön değiştirdi ve kurtulmuş olduk. Biz de cehennem deresi denen büyük vadinin kenarına koşup büyük kayaların dibinde oturduk. Kimseye bir şey olmadı ama tekrar olma ihtimali var. Şu an herkes çadırlarında uyuyor ve gece yarısı zirveye tırmanış yapacağız." diye konuştu.

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