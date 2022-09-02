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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgın sonrası dağcılık ve doğa sporlarına ilgi arttı

AA

Salgın sonrası dağcılık ve doğa sporlarına ilgi arttı

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'de Kovid-19 salgınında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sosyal aktiviteler yapamayanlar salgın sonrası doğa sporlarına yöneldi.

Doğa tutkunları, 5 bin 137 metreyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı başta olmak üzere yurdun farklı yerlerindeki dağlarda düzenlenen tırmanış aktivitelerine katılıyor.

Önceki yıl Türkiye Dağcılık Federasyonuna (TDF) kayıtlı 12 bin lisanslı sporcu sayısı, bir yılda 3 bin artarak 15 bine yükseldi.

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine, Federasyonun 81 ilde teşkilatı ve 560 kulübünün bulunduğunu söyledi.

- "Dağcılık faaliyetlerinde tırmanış eğitimleri veriliyor"

Büyük bir federasyon olduklarını ifade eden Başar şöyle konuştu:

"Federasyonumuz bünyesinde dağcılık başta olmak üzere spor tırmanışı, dağ kayağı ve yüksek dağ koşusu gibi faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Özellikle spor tırmanışı ve dağ kayağı olimpik branşlardan bir tanesidir. Bu konuda da olimpik sporcu yetiştirme adına milli takımlarımız, Türkiye şampiyonalarımızda yapmış olduğumuz değerlendirmeyle milli takım sporcularımızı belirliyoruz ve olimpik yarışmalar için hazırlıklarını sürdürüyoruz. Dağcılık faaliyetlerimiz özellikle eğitimler başta olmak üzere tırmanışlarla gerçekleştiriliyor. Ülkemizde yapılan tırmanışların haricinde yurt dışındaki yüksek irtifa tırmanışlarımız da bulunmaktadır."

Başar, ülkenin dört bir yanında dağcılık, spor tırmanışları ve dağ kayağı konusunda eğitimler vererek sporcu yetiştirdiklerini anlattı.

- "Salgında insanların evlerine kapanması doğaya ilgiyi arttırdı"

Doğa sporlarının son dönemlerde çok fazla ilgi görmesiyle TDF'nin yoğun talep aldığını dile getiren Başar şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını döneminde insanların evlerine kapanması, doğaya olan özlemi daha da artırdı. İnsanlar ayrıca doğayı ve doğal yaşamın özelliklerini daha iyi anlama imkanı buldu. Bundan dolayı da dağcılık ve doğa sporlarına da büyük bir ilgi oldu. Son dönemde TDF olarak bu ilgiyi görüyoruz. Kulüplerimize ve TDF'ye birçok yeni sporcu geliyor. TDF 2022 yılı itibarıyla 15 bin vizeli sporcuya sahip. Bu vizeli sporcularımız aktif olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizde lisansı olmayan 100 bine yakın doğa ve dağcılık sporuyla ilgilenen sporcumuz da bulunmaktadır. Geçen sene 12 bin sporcumuz vardı, bu sene 15 bine ulaştık. Sporcu sayımız her geçen gün artıyor."

Ağrı Dağı'na yüksek irtifası ve diğer özellikleri nedeniyle büyük ilginin olduğunu aktaran Başar, "Özellikle 2022 yılı itibarıyla 10 binin üzerinde dağcı buraya tırmanış yaptı. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Yıl sonunda bu sayının 20 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu dağ, çok fazla dağcının talep ettiği ve çevresinde birçok destinasyonu bulunan bir bölge. Özellikle bölgedeki terörün de bitmesi ve huzurun gelmesiyle çok fazla talep olacağı ortadadır. Zaten şu anda da bu talebi rahatlıkla görebiliyoruz." diye konuştu.

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