Ağrı'nın bostanlarında ürün bolluğu yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'nın bostanlarında ürün bolluğu yaşanıyor

AA

Ağrı'nın bostanlarında ürün bolluğu yaşanıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da hasada başlanan bostanlardaki verim artışı üreticiyi sevindirdi.

İlkbahar yağışlarının da etkisiyle tarım ürünlerinde verimin arttığı kentte, il merkezi başta olmak üzere Doğubayazıt ilçesi ve köylerdeki bostanlarda bir süre öne başlayan hasat devam ediyor.

Çiftçiler aylarca bakımını özenle yaptıkları bostanlarında yetiştirdikleri organik soğan, maydanoz, kişniş, semiz otu, biber, kuru fasulye, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, mısır ve ay çekirdeği gibi çok sayıda ürünün hasadını yapıyor.

Önceki yıllara göre bu yıl daha fazla verim elde eden çiftçiler, ürünlerini satarak aile ve il ekonomisine katkı sağlıyor.

Hasadın devam ettiği bostanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Doğubayazıtlı çiftçi Musa Koç, AA muhabirine, 30 dekarlık araziye kurdukları bostanda yetiştirdikleri ürünlerin çok lezzetli olduğunu ve bahçeyi daha da büyütmek istediklerini söyledi.

Bu sene hasadın daha verimli olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Bu bahçede üretim günden güne daha verimli oluyor. Daha önceleri bu alan çorak arazi olduğu için işlendikçe güzelleşiyor. Toprağın daha verimli olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Üretime devam diyoruz. Yeşillik kısmında 10 çeşit sebze üretiyoruz. Domates, kavun, karpuz ve 4 farklı biber üretiyoruz. Burada bir evin ihtiyacı olan her şey var. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Bahçede hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Hasada başlama sevinci yaşıyoruz. Önceleri arazinin acemisiydik. Bu seneki yağışlar bahçemizi olumlu etkiledi. Bu sene daha iyi hasat bekliyoruz. Hasadımız devam ediyor."

İl merkezinde bostanı bulunan Nurettin Alagöz ise 50 dekarda çeşitli ürünler yetiştirdiklerini anlattı.

Ürünleri aileleriyle hasat ettiklerini ifade eden Alagöz, "Bostanımızı ilkbaharda kurduk. Hasat da eylül ayında ancak bitiyor. İlimizde kavun, karpuz, fasulye, salatalık, domates ve biber başta olmak üzere her şey yetişiyor. Şu ana kadar en verimli ürünlerimiz karpuz ve salatalık oldu. Verimimiz bu sene üretim önceki yıllara göre çok iyiydi. Ürünlerimizi tarlanın kenarına kurduğumuz tezgahta satıyoruz. Herkes gelip buradan ürünlerini alıp gidiyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı
YEREL HABERLER Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı
Ağrılı beşiz kızlar okullu oldu
YEREL HABERLER Ağrılı beşiz kızlar okullu oldu
Düğün dönüşü otomobili takla atan sürücü öldü
YEREL HABERLER Düğün dönüşü otomobili takla atan sürücü öldü
Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Üniversite öğrencileri Ağrı Dağı çevresinde "bilimsel gezi"ye çıktı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Ağrı Dağı çevresinde "bilimsel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.