Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda bölge trafik uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, sürücü B.E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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