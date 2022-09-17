Ağrı'da çevre duyarlılığı için İshak Paşa Sarayı çevresinde temizlik yapıldı

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AĞRI (AA) - Doğubayazıt'ta bir grup, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre konusunda farkındalık oluşturmak için İshak Paşa Sarayı çevresinde temizlik yaptı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi koordinesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve çeşitli kurumların katılımıyla bir araya gelen gruptakiler, toplumsal farkındalık oluşturmak adına çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Ellerine eldiven takıp çöp poşeti alan gönüllü ve katılımcılar, tarihi İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi çevresindeki çöpleri toplamaya başladı.

İshak Paşa Sarayı'nı ziyarete gelenler de çevre temizliği yapan katılımcılara destek verip teşekkür etti.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, insanlar başta olmak üzere çevrenin her canlı için ortak yaşam alanı olduğunu söyledi.

Herkesin çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu projemizle toplumda bir farkındalık yaratarak insanlarımızın çevre duyarlılığını artırmak için böyle bir gayrete girdik. Herkes evini en güzel şekilde temizler, herkes evinin mutlak şekilde temiz olmasını ister. Bizlerin de yaşadığımız bu toplum içerisinde çevremizi temiz tutmamız lazım. Temiz bir dünya istiyorsak geleceğimize ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmamız en önemli görevimizdir."









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