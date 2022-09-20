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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da partililerle buluştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarihin yüklediği misyondan hiçbirimiz kaçamayız. Nedir bu misyon? Bütün mazlum milletlerin bize ihtiyacı var, bütün insanlığın ihtiyacı var." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da partililerle buluştu:

AĞRI (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarihin yüklediği misyondan hiçbirimiz kaçamayız. Nedir bu misyon? Bütün mazlum milletlerin bize ihtiyacı var, bütün insanlığın ihtiyacı var." dedi.

Bakan Kirişci, AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kirişci, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan başarıyla çıktığını söyledi.

Türkiye nüfusunun her geçen gün arttığını, bunun da dünya ülkeleri arasında avantaj sağladığını belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Her yıl bu ülkenin nüfusuna 700 bin kardeşimiz, evladımız ekleniyor. Biz iktidara geldiğimizde 65 milyondu, bugün 85 milyon nüfusumuz var, 20 milyon... Hollanda’nın 17 milyon nüfusu var. Arada bir efelenen, hadsizlik yapan Yunanistan’ın 8,5-9 milyon nüfusu var. Avrupa’nın başkenti Belçika’nın 9,5 milyon nüfusu var. Siz şimdi bu nüfusun iki katından fazlasını kendi iktidarınız dönenimde mevcut nüfusunuza eklemlemişsiniz. Bu nüfus artış hızımız bizi mutlu ediyor. Bir nüfusumuz olacak, iki nüfuzumuz olacak. Güçlü olacağız."

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a yaptığı ziyaretlere de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerinde çekilen fotoğrafın herkesin göğsünü kabarttığını vurgulayan Kirişci, “Tarihin yüklediği misyondan hiçbirimiz kaçamayız. Nedir bu misyon? Bütün mazlum milletlerin bize ihtiyacı var, bütün insanlığın ihtiyacı var. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Bizde din, dil, ırk, mezhep, köken, etnik ve orjin gibi böyle bir derdimiz yok. Aliya İzzetbegoviç, Allah gani gani rahmet eylesin, orada katliamların olmaması için ne kadar mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi benzer mücadeleyi Cumhurbaşkanımız veriyor. Savaş olsun istemiyoruz. Biz barış olsun, insanlar huzur içerisinde yaşasın istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kirişci, 2023’te yapılacak seçimlerin, bugüne kadar yapılan seçimlerin hepsinden daha önemli olduğunu dile getirdi.

Kritik bir eşikten geçildiğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir ama biz bunlardan arınıp kendimiz için değil bütün mazlum milletler için, evet 'Tayyip Erdoğan’ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir' diyeceğiz. Bunun için de çok çalışacağız. Biz sizlerin hizmetkarıyız. Bu kritik eşiği de Allah’ın izniyle aşacağız. Yani o masanın altı, üstü, etrafı falan bunların hiçbirinin kıymetiharbiyesi yok. Bu millet, erdemiyle, irfanıyla, ferasetiyle ve basiretiyle Allah’ın izniyle gerekeni yapar ama biz bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir kez daha göstermek durumundayız."

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