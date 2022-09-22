MHP heyeti, Ağrı'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

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AĞRI (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" programı kapsamında Ağrı'da toplantı düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ağrılılara selamını iletti. Türkiye’nin bölgede çok güçlü küresel aktör olduğunu belirten Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

“Artık tarihin akışını uzaktan seyreden ve müdahil olması gereken yerlerde atıl ve hareketsiz geri duran bir Türkiye yoktur. Artık olayları Ankara’da yorumlayan, kurulan oyunların parçası olmak yerine oyun kuran, yazılan tarihi okumak yerine kendisi tarihi yazan, her türlü meseleye anında ve etkili şekilde müdahil olan bir Türkiye vardır.”

Osmanağaoğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve MHP olarak da TBMM’de daha güçlü şekilde Türk milletine hizmet etme şerefine nail olacaklarını anlattı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kürşat Türker Ercan da yaklaşık bir yıldır Anadolu'yu ilçe ilçe gezdiklerini ve bu çalışmaların 2023 seçimlerine yönelik boyutu olduğunu belirterek diğer muhalefet partilerini eleştirdi.

MHP MYK üyeleri Alper Erdem ve Burak Pehlivan ile MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş'ın da birer konuşma yaptığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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