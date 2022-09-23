Mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği mesaisinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği mesaisinde

AA

Mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği mesaisinde

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Devlet desteğiyle son yıllarda bitkisel ürün çeşitliliğinin arttığı Ağrı'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçileri ayçiçeği hasadı yapıyor.

İl genelinde 23 bin dekarlık bölümü yağlık ayçiçeği, 21 bin dekarı da çerezlik olarak ekilen tarlalarda sonbahar mevsiminin gelmesiyle hasat başladı.

Şanlıurfa'dan gelerek tarlaların kenarında kurdukları çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde mesailerine başlıyor.

Aralarında kadınların da bulunduğu işçiler, gün boyu ellerindeki oraklarla ayçiçeği topluyor.

Yaklaşık 1,5 ay burada çalışacak olan işçiler, kazandıkları parayla kışın ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak.

İşçilerden Mustafa Kaya, AA muhabirine, her yıl yaz aylarında farklı illere giderek çalıştıklarını, yılın yarısını farklı illerde geçirdiklerini söyledi.

Erzincan'da ayçiçeği çapası, Malatya'da kayısı hasadının ardından Ağrı'ya ayçiçeği hasadına geldiklerini belirten Kaya, "Buraya geleli 15 gün oldu. Yaklaşık 45 gün burada kalacağız. Burada çadırlarda kalıyoruz. Gece hava soğuk oluyor. Aynı aileden 15 kişi burada çalışıyoruz. Sivas'ta da patates hasadını yaptıktan sonra evimize gideceğiz. Hayatımız bu şekilde geçiyor."

- "Evlenmek için para lazım"

Üniversiteden bu yıl mezun olduğunu vurgulayan Hacer Kaya da 20 gündür orakla ayçiçeği hasadı yaptıklarını anlattı.

Ferhat Kaya da sabah erken işe başlayıp akşama kadar çalıştıklarını, mayıs ayından aralık ayına kadar farklı illere giderek para kazanmak için emek verdiklerini dile getirdi.

Kaya, "Evlenmek için para lazım ve bu parayı kazanmak için de çalışıyoruz. Bizim için çalışmanın gecesi gündüzü yok. İzmir'den başlayıp Kars, Erzincan ve Sivas gibi birçok ile gidip çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP heyeti, Ağrı'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER MHP heyeti, Ağrı'da "Adım Adım 2023" toplantısı ...
Ev ev gezerek aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
YEREL HABERLER Ev ev gezerek aileleri ikna edip, çocukları okula ...
Ağrı Dağı'nın zirvesinde kavun kesip, çay içtiler
YEREL HABERLER Ağrı Dağı'nın zirvesinde kavun kesip, çay içtiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.