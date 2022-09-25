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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:

AĞRI (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan hocamız, bütün siyasi hayatı boyunca ırkçılıkla, ayrımcılıkla ve kutuplaşmayla mücadele etti." dedi.

Fatih Erbakan, Ağrı Halk Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde, babası Necmettin Erbakan gibi her ırktan ve her kesimden insanın dertleriyle dertlendiklerini söyledi.

Bununla birlikte çözüm üretmek için yola çıktıklarını belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Erbakan hocamız, bütün siyasi hayatı boyunca ırkçılıkla, ayrımcılıkla ve kutuplaşmayla mücadele etti. Onun için Ağrı'nın Kayseri'den, Bingöl'ün Konya'dan, Diyarbakır'ın da Sakarya'dan bir farkı yoktu. Hatta ve hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin daha çok ihtiyacı olduğundan dolayı siyasi hayatı boyunca en büyük hizmetleri ve yatırımları bu bölgeye yaptı. Allah gani gani rahmet etsin. Allah binlerce kez razı olsun. Uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş, üvey evlat muamelesi görmüş illerimiz Erbakan hocamız sayısız tesis kazandı. Çünkü sevgi sadece lafla olmaz. Bu sevginin hayata geçmesi için fiili olarak icraat ve adım atmak gerekir. Erbakan hocamız, bu sevgisini lafta ve sözde bir sevgi olmadığını atmış olduğu adımlarla gösterdi."

İstanbul Sözleşmesi'nden bahseden Erbakan, şunları kaydetti:

"Kadın kadına, erkek erkeğe evliliklerin resmi ve hukuki altyapısını oluşturmak için imzalanan bir sözleşmedir. Allah muhafaza. Neden o sözleşmede karı koca demiyor da partnerler diyor. Karı koca arasındaki şiddet değil, ebeveyn arasındaki şiddet değil, neden partnerler arasındaki şiddet deniliyor. Çünkü partnerde kadın erkek olma şartı yok. Erkek erkeğe de partner oluyor. Kadın kadına da partner oluyor. Evlilik ve nikah olması şart değil. Beraber yaşasan da partner oluyorsun. Aile kavramı denen bir kavram kullanmıyor. Aile içi şiddet demiyor. Ev içi şiddet diyor. Böyle bir sözleşmeyi 'meclis çoğunluğunu elde edersem getirmek ilk işim olacak' diyen bir altılı masadan bu ülkeye ve bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına, elbette ki gelmez."

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Aydın Kuruş, tekrar başkan seçildi.

Program, Erbakan'ın partisine katılan yeni üyelere rozet takmasıyla sona erdi.

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