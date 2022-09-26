Ağrı'da "Geleneksel 5. Ağrı Geven Balı Festivali" başladı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'da, arı ürünlerinin insan sağlığı açısından önemine dikkati çekmek için "Geleneksel 5. Ağrı Geven Balı Festivali" düzenlendi.

Kentteki Millet Bahçesinde, Ağrı Valiliği öncülüğünde, Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Arı yetiştiricileri Birliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler gösteri sundu.



Ağrı Valisi Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, kentte tarım başta olmak üzere birçok alanda yatırım yaptıklarını söyledi.

Ağrı'nın geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu belirten Varol, "Bu alanda katma değeri ve üreticilerimizin gelirini artırmamız gerektiğini, aynı metrekare tarladan daha fazla gelir elde etmeleri için onlara yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyor ve o kapsamda hizmetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Varol, geven balının bir süre önce tescillendiğini ve balın kalitesinin laboratuvar ortamında kanıtlandığını ifade ederek, "Arıcılarımız, arıcılığın desteklenmeye başlandığı andan itibaren devletin verdiği desteğin üzerine on mislini koyup gece gündüz demeden çalıştı. Bu çok uzun bir süreç ve 8-10 yıl içinde oluştu. Festivalin beşincisini gerçekleştiriyoruz ama bu süre içinde nereden nereye gelindi. Bir avuç üreticiden onların bir şekilde hobi gibi başladığı işten ekonomimize ciddi katkı veren önemli bir sektöre dönüştü." diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise bu sene arpa, buğday, silajlık mısır, pancar, bal ve ayçiçeğinde büyük verim elde edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Varol, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç'a plaket verdi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ve diğer yetkililerle balların bulunduğu stantları gezip arıcılarla sohbet etti.

Festival 3 gün sürecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.