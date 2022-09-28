Ağrı’ya TOKİ tarafından 1480 konut yapılacak

AĞRI (AA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Ağrı merkez ve ilçelerine 1480 konut yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruları devam eden sosyal konut projesinin vatandaşlarda heyecan yarattığını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"5 yıllık sürede 500 bin sosyal konutu, 50 bin işyerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk olarak 250 bin sosyal konut yapılacak. Bu rakamlardan Ağrı’mıza da 1480 kontenjan var. Ağrı merkeze 878, Tutak’a 132, Patnos’a 130, Doğubayazıt’a 100, Diyadin’e 80, Eleşkirt’e 80 ve Taşlıçay’a 80 konut yapılacak. Başvurular devam ediyor. Yapılacak konutların Ağrılı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."





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