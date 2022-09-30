Salgında memleketine dönüp kiraladığı tarlada tonlarca domates üretmeye başladı

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Batı illerinde uzun yıllar sebze meyve sektöründe çalışan, Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Ağrı'ya dönen Erol Şahin, kiraladığı tarlalarda domates üretiyor.

İstanbul başta olmak üzere farklı illerde uzun yıllar sebze ve meyve sektöründe çalışan Şahin, Kovid-19 salgının başladığı dönemde memleketi Ağrı'ya döndü.

Yazılı köyünde 8 bin metrekare tarla kiralayıp domates üretmeye başlayan Şahin, gelir sağlayınca ekim alanını 50 dekara çıkararak, 10 dekar alana salatalık, 40 dekara da domates ekti.



Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle 90 ton domates elde eden Şahin, bu yıl 140 tonun üzerinde ürün elde etmeyi hedefliyor.



- Üretim alanını 200 dekara çıkarmayı amaçlıyor

Şu sıralar istihdam sağladığı 10 işçiyle tarlasında yoğun hasat mesaisi yapan, ürünlerini ildeki tüccar ve esnafa satan Şahin, üretim alanını 200 dekara çıkarmayı hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile domates tarlasını ziyaret eden Vali Osman Varol, AA muhabirine, yörede çok kaliteli ve lezzetli domateslerin yetiştiğini söyledi.

Domatesin yanında salatalığın da üretildiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Ağrı'da tarımı çeşitlendirmek için birçok çalışma yapıyoruz ama en önemlisi böyle girişimcilerimizin buna cesaret ederek bu gayreti ortaya koymalarıdır. Burada 40 dekarın üzerindeki alanda 150 tonun üzerinde domates elde ediliyor. Ağrı'nın kendine özgü iklim koşullarından dolayı domatesinin özellikle çok lezzetli ve kaliteli olduğunu ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız bu ürünleri pazarlama konusunda da hiçbir sıkıntı çekmiyor. Yapılan girişim bu rakım ve yükseklikte domates, biber ve salatalık gibi bahçe bitkilerinin yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili de tartışmaları ortadan kaldırıyor."

Varol, bazı köylerde ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla bu tür çalışmaların yapıldığını belirterek, vatandaşları desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

- "İlk olarak 8 dönümle işe başladım"

Girişimci Şahin de salgından dolayı İstanbul'dan Ağrı'ya geldiğini belirtti.



Ortağının kayınpederinin Bitlis'in Tatvan ilçesinde domates üretimi yaptığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:



"Onun ürettiği ürünleri gördüm ve ilk olarak 8 dönümle işe başladım. Daha sonra bu iş gittikçe içime sindi ve ekim alanımızı büyüttük. 40 dekarlık alanda domates, 10 dekarlık alanda da salatalık üretiyorum. Allah nasip ederse alanımızı seneye biraz daha büyüteceğiz. Seneye için 200 dekarlık alanda üretim yapmayı hedefliyoruz. Domatesler çok güzel yetişiyor. Bu sene mevsim biraz kısaydı tohum ekimini seneye daha erken yapacağız. Büyükşehirde yaşamaktan sıkıldım. Kendi memleketimizde üretime dayalı iyi bir şeyler yapmak istedik."



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