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Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı

AA

Ağrı'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yaptıkları resimlerden sergi açtı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin yaptığı resimler sergilendi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin topluma uyum sağlamlarını sağlamak ve el becerilerini keşfetmek amacıyla çalışma yapıldı.

Hükümlüler, çalışma çerçevesinde Türk bayrağı, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Ömer Halis Demir ve Mehmetçik'i konu alan bir çok alanda resimler yaptı.

Söz konusu resimlerden Doğubayazıt Adalet Sarayı önünde sergi açıldı.

Serginin açılışına, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçıngöz, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan katıldı.

Bir süre ziyaretçilere açık olacak sergiden elde edilecek gelir hükümlülere verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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