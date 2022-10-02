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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'daki okulların temizlik ürünlerini lise öğrencileri üretiyor

AA

Ağrı'daki okulların temizlik ürünlerini lise öğrencileri üretiyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki okullarda kullanılan temizlik ürünlerini, geçen sene kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümünün öğrencileri üretiyor.

Öğretmenlerinin rehberliğinde okulun atölyesinde çalışma yapan öğrenciler, sıvı sabun, köpük sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, bulaşık parlatıcısı, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, yağ çözücü ve kolonya gibi çok sayıda ürünü kendileri yapıyor.

Tatil dönemlerinde de mesai yaparak okulların bu alandaki ihtiyacını karşılayan öğrenciler, meslek öğrenmenin yanında döner sermayeden kazandıkları ücretle de harçlıklarını çıkarıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

- "Meslek liselerimizde 30 milyon liranın üzerinde ciro yapacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, okulda bir yıl içericisinde 200 tona yakın temizlik ürünü üretildiğini söyledi.

Öğrencilerin bu şekilde üretimin önemini kavradıklarını vurgulayan Kökrek, şöyle konuştu:

"Bizim için para ikinci planda, önemli olan okullarımıza en güzel, kaliteli ve nitelikli hizmet sunabilmektir. Bu okul da bize bu avantajı sağlamış oluyor. Öğrencilerimiz tüketmekten ziyade üretim yapıyor. Üretmeyi seven kişi, yaşamı boyunca bunu hayatına sindirmiş olacak. Okullarda mutlu bir toplum yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Geçen sene ekim ayının sonunda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ilimizi ziyaret etmişti. Eğitim değerlendirme toplantısında bize bir talimat verdi. Her yıl 1,5 milyon civarında olan döner sermaye tutarının bir yıl içerisinde 25 milyona çıkarılması talimatını vermişti. Biz 10 ay içerisinde 25 milyon liranın üzerine çıktık ve 30 milyona yaklaştık. Yıl sonuna kadar il genelindeki meslek liselerimizde 30 milyon liranın üzerinde ciro yapacağız."

Kökrek, okulun öğrenci sayısının arttığını ve üretim kapasitesinin de artarak devam edeceğini belirterek, "Bu okulumuzda, şu ana kadar 1 milyon 800 bin liralık döner sermaye cirosu elde ettik. Bu ciro 15 öğrenciyle elde edildi. Şu anda 134 öğrencimiz var. Okullarımızın yeni açılması nedeniyle alımları yeni gerçekleştiriyoruz. Üretimlerimize hız vermiş durumdayız. Yıl sonuna kadar inşallah bu okulumuzda 10 milyon liralık ciro sağlamış olacağız." dedi.

Okul Müdürü Enver Aba ise aralık ayından bu yana döner sermayede çalışan 12 öğrenciye toplamda 150 bin lira ücret verdiklerini ve ürünleri Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara dağıttıklarını aktardı.

Öğrencilerden Azra Akgül de hem mesleği öğrendiklerini hem de kazandıkları parayla okul harçlıklarını çıkardıklarını dile getirdi.

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