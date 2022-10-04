Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AĞRI (AA) - Ağrı'da küçükbaş hayvanda verimin arttırılması amacıyla yüzde 50 hibeyle çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Damızlık Koç-Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Ağrı Et ve Süt Kurumu bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Osman Varol ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin'in de katıldığı törende, 53 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 179 damızlık koç verildi.

Varol, burada yaptığı konuşmada, yüzde 50 hibeyle dağıtılan hayvanların seçiminde bölge ve iklim koşullarının göz önünde bulundurulduğunu belirterek, desteğin ırkın sayısının ve üretkenliğinin artması açısından önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.