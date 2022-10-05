Çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır geçimini sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır geçimini sağlıyor

AA

Çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır geçimini sağlıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrılı 58 yaşındaki Ali Artan, çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır ailesini geçindiriyor.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü'nün kıyısında bulunan Tanyolu köyünde yaşayan Artan, henüz 18 yaşındayken başladığı çobanlığı ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Hayatını çobanlıkla geçiren Artan, ilkbaharda karların erimesiyle yüzlerce koyun, kuzu ve keçileri Iğdır'dan Sinek Yaylası'na getirip zengin bitki örtüsünde otlatıyor.

Yılın yarısını yaylada ve dağlarda geçiren Artan, yüksek rakımlı bölgede sorumluluğunda olan hayvanların peşinden her gün kilometrelerce yol yürüyor.

Bu yıl Bağkur'dan emekli olacağı için çobanlığı bırakmayı düşünen 4 çocuk babası Artan, yıllık 35 kuzu karşılığında çobanlığı sürdürüyor.

- 18 yaşından bu yana çobanlık yapıyor

Çoban Ali Artan, AA muhabirine, çobanlığa 18 yaşındayken başladığını, çocukluk yıllarında da sürüleri gütmek için büyüklerine yardım ettiğini anlattı.

Artan, "Hemen hemen 40 yıldır çobanlık yapıyorum. Zor bir iş ama benim hoşuma gidiyor. Bu koyunların yarısı benim ama çobanlığı terk etmiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hayvan görmesem bayılırım. Yaz ve kış demeden hayvanlara bakıyorum. Her yıl Sinek Yaylası'na geliyoruz. Mayıs ayında geliyoruz kasım ayında da gidiyoruz. 3 gün geliş, 3 gün de gidiş toplam 6 günümüzü alıyor. Yolculuklar çok zor oluyor ve 3 gün uyumuyoruz. Artık çobanlıktan emekli olmayı istiyorum. Emekli olduğumda hayvanları çocuklarıma teslim edeceğim." dedi.

- "Sürekli dağlarda taşlarda geziyorum"

Artan, gününü dağlarda hayvanların peşinde geçirdiğini belirtti.

Mesleğinin yaşam biçimine dönüştüğünü, hayvanların peşinden çok fazla gezdiği için vücudunun çok sağlam olduğunu dile getiren Artan, şunları kaydetti:

"Hayvanlar benim yanımda çocuk gibi ve onları çok seviyorum. Burada tek başıma 1050 hayvanı otlatıyorum. Yaz aylarında yaylada çadırların yanında kalıyoruz. Yayladaki evleri Iğdır'a gönderdik, tek başıma buradayım. Sabah Tanyolu köyünden çıktım ve gün boyu araziyi gezerek hayvanları otlattım. 40 yıldır sürekli dağlarda taşlarda geziyorum. Hayvanları otlatırken her gün spor yapıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı
Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu
YEREL HABERLER Ağrı'da sigara kaçakçılığında kullanılan 6 araca el ...
AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.